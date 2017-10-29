الاطاحة بالمعتدين على شاب ووالدته

اوقفت الجهات الامنية شاب في العقد الثاني من العمر قام برفقة 3 اشخاص اخرين بمضايقة شاب والاعتداء علية وعلى والدته امام احد الاسواق التجارية بجدة.

وأوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي بأنه إشارة الى ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو يظهر فيه قيام أربعة أشخاص يعتدون على شاب وإمراه عند مدخل أحد المراكز التجارية بمحافظة جدة.

وذكر العقيد القرشي أن مركز شرطة السامر تلقي بلاغ من مواطن في العقد الثاني من العمر يدعي انه أثناء سيره بالطريق العام قام أحد سائقي المركبات وبرفقته ثلاثة اشخاص بمضايقته وعند توقفه أمام أحد المراكز التجارية قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وعلى والدته التى تدخلت لفض النزاع نتج عنها إصابته بإصابات طفيفه.

وأضاف القرشي: جرى سماع أقوالهما، وضبط أحد الأشخاص المدعى عليهم ( قائد المركبة) وهو مواطن في العقد الثاني من العمر وتحديد هوية المرافقين له المدعى عليهم لضبطهم وسماع أقوالهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.