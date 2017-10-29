تعليق الدراسة وتأجيل الرحلات الجوية في الشمالية

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بتعليق الدراسة في جامعة الحدود الشمالية، وعدد من مدارس التعليم العام والخاص، اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وشدد الأمير فيصل، على عدم احتساب أي غياب على الطلاب، واعتبار اليوم اجازة لجميع الطلاب حرصا منه على سلامة الطلاب.

وفي السياق ذاته، دعمت الجهات الصحية بمستشفيات المنطقة بناء على توجيه أمير منطقة الحدود الشمالية اقسام الطوارئ بعدد كبير من الأطباء وهيئة التمريض وذلك لمواجهه تزايد أعداد المراجعين ازاء موجات الغبار العنيفة والتي تعد الاشد لهذا العام وقد اكتظت أقسام الطوارئ بمرضى الجهاز التنفسي والحساسية ووزعت الكمامات الواقية.

الجدير بالذكر أن المنطقة مرت بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وموجة الغبار مما دعا إلى ضرورة تعليق الدراسة وتأجيل الرحلات الجوية في مطار عرعر.