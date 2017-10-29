تعليم عسير يطلق جائزة التميز

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الدراسي الجاري، وذلك انطلاقا من أهمية التميز، وخلق التنافس، والتحفيز على الإبداع، ونشر ثقافة التميز في البيئة التربوية.

ودعا مدير عام التعليم، جلوي آل كركمان، ​الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة لما لها من الأثر الكبير في تحسين الأداء، وبث روح التنافس على مستوى الأفراد والمؤسسات.

ونوه إلى أنه يتعين على المدارس التابعة لمكاتب التعليم سرعة إنهاء تحديث بياناتها، وفق البرنامج الزمني المحدد على موقع الجائزة، وإرسال بيانات المنسقين والمنسقات والمرشحين والمرشحات، على البريد الإلكتروني : altamauz@asedu.gov.sa

في موعد أقصاه العاشر من الشهر الحالي.