إنشاء 50 وحدة سكنية لجمعية الإسكان بالقصيم

رعى أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بحضورنائب أمير منطقة القصيم، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، توقيع الجمعية لعقود إنشاء 50 وحدة سكنية لخدمة المحتاجين في شمال وجنوب غرب المنطقة.

ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية الأمين العام للجمعية محمد بن صالح العوفي، وعن مؤسسة لمسة صفاء للمقاولات مديرها محمد بن فليح الرشيدي، وتهدف تلك العقود إلى اتفاق الجمعية مع مؤسسة لمسة صفاء لتكون هي المتعهدة بإنشاء تلك الوحدات السكنية.

وبارك أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بتوقيع تلك العقود لإنشاء 50 وحدة سكنية موزعة في مختلف أنحاء منطقة القصيم لخدمة المحتاجين، منوها بالدعم المتواصل من قبل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما توليه من أهمية ورعاية للمواطنين.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه، اليوم في مكتبه بمقر الإمارة اجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية لجمعية الإسكان الأهلية.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لسموه، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الجمعية ، مشيراً إلى أن الإنجاز هو خطوة نجاح جديدة تضاف لنجاحات المنطقة لخدمة محتاجي الإسكان.

داعياً رجال الأعمال إلى دعمها، حيث تتلمس احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود للسكن في جميع محافظات ومراكز المنطقة، كما ناقش الأمير فيصل بن مشعل خلال الاجتماع أيضاً مقترح مجلس إدارة الجمعية ترشيح نائب أمير القصيم، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ليكون نائباً لرئيس مجلس إدارة الجمعية، إثر ذلك دشن سموه هوية الجمعية التي تشمل شعار ورؤية ورسالة وأهداف الجمعية.

واطلع سموه والحضور عن شرحٍ مفصل من قبل أمين عام الجمعية عن الجهود التي بذلت خلال إنشاء الجمعية وإكمال كل المتطلبات الخاصة بها من الأعمال التأسيسية المرتبطة بالجمعية، وعن تفويض اللجنة التنفيذية للجمعية بالقيام بأعمال مجلس الإدارة، وتعيين مدير تنفيذي للجمعية المهندس عبدالكريم الغنيم، واختيار مقر مؤقت للجمعية.

وقال نائب أمير القصيم: إن الجهود المبذولة والتي تقدم في وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وفي هذه المنطقة خاصة ومن قبل قائدها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ومن أبنائها البررة، انعكست وبشكل كبير على نهضتها وعلو كعبها في شتى المجالات.

وأضاف: أن إنشاء جمعية الإسكان الأهلية في المنطقة يعد عملاً اجتماعياً يحقق الاستقرار للمجتمع وهي خطوة نجاح جديدة تضاف لنجاحات المنطقة لخدمة أهلها في كافة أنحائها، مفيداً أن تكيلفه نائباً لرئيس مجلس إدارتها يعكس مسؤولية عظيمة لخدمة المواطنين عبر التيسير للمحتاجين منهم بشكل مضاعف، وسيكون التكاتف لغة لهذا العمل في مجلس إدارتها، لتقديم أقصى الجهود التي تخدم الإسكان الأهلي بالمنطقة، ولكي يحصل المواطن على سكن ملائم بخيارات متنوعة ووافية، معلناً في الختام عن تقديمه مبلغ مليون ريال دعماً منه للجمعية.