فتح باب الترشّح لجائزة السنوسي الشعرية

أعلنت جائزة السنوسي الشعرية التي يشرف عليها مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، فتح باب الترشّح في دورتها السادسة.

ويبدأ استقبال المجموعات الشعرية من يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من شهر نوفمبر 2017م، ويستمر إلى الأول من ديسمبر المقبل .

وأوضح المشرف العام على الجائزة محمد بن إبراهيم يعقوب، أنّ قيمة الجائزة تبلغ خلال الدورة الحالية خمسين ألف ريال، موزعة على المراكز الثلاثة الأولى، مشيرا إلى أن الجائزة مفتوحة لكل الشعراء العرب على أن تكون المجموعة الشعرية باللغة العربية الفصحى وألا تكون المجموعة قد فازت بأي جائزة من قبل، على أن يتم تقديم مجموعة شعرية حديثة مطبوعة خلال الثلاثة الأعوام السابقة.

وبين أن على المشاركين إرسال 5 نسخ من المجموعة مع سيرة ذاتية منفصلة إلى العنوان، المملكة العربية السعودية – جازان ص . ب 1133 باسم المشرف العام على الجائزة، لافتا إلى أن حفل تسليم الجائزة سيكون ضمن فعاليات المهرجان الشتوي بمنطقة جازان الذي يشرف عليه مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في منتصف يناير 2018م، فيما يصاحب حفل الجائزة فعاليات ثقافية وسياحية متنوعة.