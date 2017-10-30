الزمالك بطل أفريقيا لليد للمرة العاشرة في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 39، التي أقيمت خلال الفترة من 20 وحتى 29 أكتوبر الجاري بتونس.

وحصد الزمالك اللقب للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على نادي الترجي التونسي بنتيجة 31/29 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بقاعة الحمامات بتونس.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الترجي على الزمالك بنتيجة (13/12)، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بتعادل الفريقين (25/25).

صعد الزمالك للنهائي بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 26 – 21، كما تأهل الترجي بعد فوزه على مواطنه الحمامات بنتيجة 30 – 24.

وتضم قائمة لاعبي الزمالك كلا من: محمد علي ومحمود فلفل وهشام السبكي وكريم أيمن ومحمد عبدالسلام «ريشة» وعلي هشام والجزائري مسعود بركوس وحسن يسرى ومحمد علاء «لوكا» ومصطفى صادق «دونجل» وأحمد الأحمر ومصطفى السيد وأكرم يسرى ويحيى خالد وعلي حازم ومحمد رمضان «هتلر» ووسام سامي وعلاء وحيد.