نابولي يستعيد صدارة «الكالتشيو»

استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ساسوولو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، حيث ارتفع إلى 31 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن كل من يوفنتوس، فيما توقف رصيد ساسوولو عند 8 نقاط بالمركز الـ 17 .

وافتتح نابولي التسجيل عند الدقيقة 22 عن طريق ماريز لوريرو، ثم نجح ساولو بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 عبر فالتشينيلي.

ولم تدم فرحة ساسولو طويلا، حيث أحرز نابولي الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط بهدف عكسي أحرزه كونسيلي في مرمى فريقه، قبيل أن يطلق درايس ميرتينز رصاصة الرحمة على الضيوف بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 54.

وحقق نابولي انتصاره العاشر في الدوري الإيطالي هذا الموسم مسجلاً أفضل انطلاقة في تاريخ النادي.

وحافظ نابولي على صدارة الترتيب ورفع رصيده إلى النقطة 31.

وحقق فريق سمبدوريا فوزه الخامس تواليا بتغلبه على ضيفه كييفو بأربعة أهداف مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.

وخسر فريق فيورنتينا من مضيفه كروتوني بهدفين لهدف، كما خسر فريق أتالانتا من مضيفه أودينيزي بهدفين مقابل هدف، فيما حقق فريق سبال فوزه الثاني في الدوري على حساب ضيفه جنوى بهدف دون رد.