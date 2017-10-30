الطائي يحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى.. والخليج ينتزع الوصافة

حافظ فريق الطائي على صدارة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم في جولته السابعة، عقب تغلبه على ضيفه النجوم بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الطائي بحائل.

وارتفع رصيد الطائي بهذا الفوز إلى 15 نقطة استقر بها في صدارة الدوري للأسبوع الثاني على التوالي، فيما بقي النجوم عند رصيده الحالي 7 نقاط متراجعًا إلى المركز الثاني عشر.

وفي سيهات، استطاع الخليج العودة مجددًا لدائرة الانتصارات التي افتقدها الفريق في الجولتين السابقتين، بعدما كسب ضيفه الوطني بهدف وحيد، ليعزز الخليج من تقدمه إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد الوطني عند النقطة الثامنة متراجعًا إلى المرتبة الحادية عشرة.

وعلى ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، استعاد القيصومة توازنه من جديد حينما كسب مضيفه نجران بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة وضعته ثالثًا في سلّم الترتيب، في المقابل ظلّ نجران عند رصيده الحالي 6 نقاط مسجلًا بذلك تراجعًا إلى المركز الرابع عشر عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

وتمكن فريق هجر من تسجيل ثاني انتصار له على التوالي، إثر تغلبه على نظيره العروبة بهدفين دون ردّ، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليأتي هجر تاسعًا برصيد 9 نقاط، في حين تراجع العروبة رابعًا برصيد 11 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها، استعاد فريق الوحدة نغمة الانتصارات عقب فوزه على نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة تقدم بها مرتبة مع بقاء لقاء مؤجل لديه ضد النجوم، فيما ظلّ الحزم عند رصيده الحالي 10 نقاط متراجعًا إلى المركز السابع.

وعلى ملعبه في الخرج، حقق فريق الشعلة فوزا مهما غاب عنه منذ الجولة الثانية، حينما كسب ضيفه النهضة بهدف وحيد، ليتقدم الشعلة ثامنًا برصيد 10 نقاط، ويتراجع النهضة للمركز السادس عند نقطته بالمركز الحادي عشر.

وفي المجمعة، تفوق فريق المجزل على ضيفه الكوكب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصل المجزل إلى النقطة التاسعة احتلّ بها المرتبة العاشرة، بينما ظل الكوكب عند النقطة السادسة مسجلًا معها تراجعًا إلى المرتبة الـ 13 من خسارتين متتاليتين، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، تمكّن فريق جدة من تسجيل أول فوز له على أرضه بعدما تجاوز ضيفه ضمك بهدفين دون ردّ، ليضيف جدة أول ثلاث نقاط احتلّ بها المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، في حين تجمد رصيد ضمك عند النقطة الثالثة متراجعًا إلى المركز السادس عشر.

وخلصت أهداف الجولة السابعة إلى (25) هدفًا سجّلت في (8) لقاءات، انتهت جميعها بالفوز، وظهرت البطاقة الحمراء في هذه الجولة (3) مرات، الأولى من نصيب لاعب الحزم أحمد الزعاق، والثانية من نصيب لاعب الطائي صالح العمراني، والثالثة للاعب العروبة حمود الحمود، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء بنهاية هذه الجولة إلى (15) بطاقة.

واحتسبت في هذه الجولة (5) ركلات جزاء، اثنتان للقيصومة أمام نجران أحرزت عن طريق الأردني المواليد معاذ عفانة والبرازيلي دييغو باربوزا، والثالثة للكوكب أمام المجزل أحرزها السنغالي مينيان ديوف، والرابعة للوحدة أمام الحزم أحرزها موسى مدخلي، والخامسة للخليج ضد الوطني أهدرها محمد المطوع، ليرتفع عدد الركلات المحتسبة بنهاية الجولة إلى (23) ركلة جزاء، منها (17) أحرزت، و (6) مهدرة.

ومن أقوى الفرق هجومًا فريقا القيصومة والكوكب بـ(14) هدفًا، يليه الطائي والشعلة بـ(13)، ثم العروبة بـ(12)، بينما الأضعف الوطني بـ(6) أهداف ، وأقوى الفرق دفاعًا الوحدة والحزم بـ(6) أهداف، يليه هجر والوطني بـ(7)، بينما الأضعف فريق جدة بـ(15) هدفاً، يليه ضمك بـ(14)، وأكثر الفرق انتصارًا الطائي بـ(5) انتصارات، يليه الخليج والقيصومة والعروبة والوحدة والنهضة والمجزل بـ(3)، بينما الأقّل فوزًا ضمك.

والفرق أكثر تعادلًا الحزم والشعلة والنجوم بـ(4) تعادلات، بينما الأقّل الطائي والمجزل بلا تعادل، وأكثر الفرق خسارةً ضمك والمجزل بـ(4) هزائم، فيما الأقّل الخليج والوحدة والحزم والشعلة والنجوم بخسارة وحيدة.

وبلغ عدد الأهداف المحرزة في الشوط الأول (60) هدفًا، فيما بلغ عددها في الشوط الثاني (101)من الأهداف ، وعدد مرّات الفوز بنهاية هذه الجولة داخل الأرض (23) انتصارا، بينما بلغ عددها خارج الأرض (12) انتصارا ، وارتفع رصيد الأهداف المسجلة في الدوري بنهاية هذه الجولة إلى (161) هدفًا.

وأجريت حتى الآن (55) مباراة في سبع جولات، انتهت منها (35) لقاء بانتصار، و(20) لقاء بالتعادل، منها (16) إيجابيا، و(4) سلبي ،وتعد فرق الخليج والوحدة وجدة والمجزل وهجر والشعلة والطائي، الأكثر انتصارا في هذه الجولة على أرضها وبين جماهيرها.