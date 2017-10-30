منتدى لتطوير العمل الإنساني في فبراير

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أمس عن رعاية خادم الحرمين الشريفين، لمنتدى يعنى بتطوير العمل الإنساني الدولي في الرياض خلال الفترة من 8 ـ 10 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 24 – 26 من شهر فبراير عام 2018م، داعيًا الجميع للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى الإنساني.

جاء ذلك خلال افتتاحه أمس اللقاء الإنساني رفيع المستوى لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن وذلك في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الإغاثي والإنساني في العالم.

و ألقى الدكتور الربيعة كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين في هذا اللقاء الإنساني الذي يهدف لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يؤكد ما توليه المملكة حكومة وشعباً من اهتمام تجاه شعب اليمن الشقيق، وروابط الجوار والأخوة واللغة، والعلاقات الأسرية والاقتصادية المتينة القائمة على الاحترام المتبادل التي هي في تزايد على مّر التاريخ.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمساعدات التي قدمتها المملكة خلال عامين ونصف مضت وصلت قرابة (27, 8) مليارات الدولارات الأمريكية، مبينًا أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ 161 مشروعاً في جميع مناطق اليمن بمشاركة 85 شريكاً أممياً ودولياً ومحلياً، شملت الأمن الغذائي، والتغذية، والإيواء، والصحة، والدعم المجتمعي، وغيرها من المشاريع، كما أن المركز أولى عناية واهتماما كبيرين بالبرامج الموجهة للمرأة والطفل، حيث نفذ 68 برنامجًا للمرأة، و 80 برنامجًا للطفل.

وقال الربيعة استجابت المملكة لدعوة الحكومة الشرعية باليمن لإعادة الشرعية التي اختارها الشعب اليمني، وفي ضوء قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار رقم (2216)، والمبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، لافتاً النظر إلى أن معاناة الشعب اليمني مع الميليشيات الانقلابية ليست وليدة اليوم، فهي ليست بجديدة حيث كان الشعب اليمني الشقيق يعاني من تمردهم على الحكومة اليمنية مُنذ زمن بعيد، وما حدث مؤخراً جاء ليؤكد التدخل الذي تسعى من خلاله إيران لإيجاد نماذج لجماعات إرهابية على شاكلة القاعدة وداعش.