أمير الشرقية يرعى ملتقى السلامة المرورية الرابع

يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع الذي تنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة»، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم، ووزارة النقل بعنوان «دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية»، خلال الفترة من 23-25 ربيع أول 1439 هـ الموافق 11- 13 ديسمبر 2017 م بفندق شيراتون الدمام. وثمن مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام رئيس اللجنة العليا للملتقى الدكتور عبدالله الربيش، رعاية أمير المنطقة الشرقية، للملتقى وهو الداعم الأول للسلامة المرورية بالمنطقة. مبينا أن الملتقى يهدف إلى التعرف على تقنيات وأنظمة النقل الذكية وتطبيقاتها وأثرها في تحسين السلامة المرورية، والاطلاع عليها والاستفادة من التجارب العالمية في استخدام تقنيات وأنظمة النقل الذكية، والتعرف على التقنيات الذكية لمراقبة الحركة المرورية والمخالفات وإدارة الحوادث المرورية وسرعة الاستجابة للطوارئ، والتعرف على فرص و أساليب نقل وتوطين تطبيقات أنظمة النقل الذكية في تحسين السلامة المرورية، وتطوير التشريعات التنظيمية والنظامية في تطبيق التقنيات وأنظمة النقل الذكية لتعزيز السلامة المرورية.