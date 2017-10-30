جيرونا يلحق بريال مدريد هزيمة تاريخية في « الليجا»

فجر فريق جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أسقط ضيفه ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بنتيجة 2-1 ، أمس الأحد، في الجولة العاشرة من المسابقة.

وتلقى الريال هزيمته في إقليم كتالونيا الباحث عن الانفصال عن إسبانيا ومعقل الغريم التقليدي برشلونة رغم تقدم الريال بهدف عن طريق إيسكو في الدقيقة 12 ولكن جيرونا سجل ثنائية عن طريق كريستيان ستواني وكريستيان بورتوجيس في الدقيقتين 54 و58.

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الليجا خارج ملعبه منذ فبراير الماضي بعد 13 مباراة بلا خسارة وهي السلسلة الأطول في تاريخه.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما رفع جيرونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكانت السيطرة منذ بداية المباراة لأصحاب الأرض الذين باغتوا ريال مدريد بهجمات متتالية منذ البداية وكاد أن يسجل في الدقيقة 11 لكن قائم كاسيا حرم جيرونا من الأول.

لترتد بهجمة سريعة لريال مدريد الذي سجل منها الأول عبر إيسكو الذي تابع تسديدة رونالدو المرتدة من حارس جيرونا مسجلا التقدم للملكي في الدقيقة 12.

وكاد كريستيان بروتو أن يعدل النتيجة لجيرونا في أخطر فرص المباراة بالدقيقة 36 لكن القائم حرمه من الهدف.

وفي الشوط الثاني كاد أن يسجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد لكن القائم حرمه من هدف بالكعب في الدقيقة 51.

وعاقب جيرونا فريق ريال مدريد بنفس الطريقة مسجلا التعادل في الدقيقة 54 من عمر المباراة، واستطاع كريستيان سوتاني أن يعدل الكفة بعد أن سدد من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بأربع دقائق أضاف جيرونا الهدف الثاني بعد أن حول بروتو بكعبه تسديدة مافيو من داخل منطقة الجزاء ليضع ريال مدريد في موقف محرج.

وضغط ريال مدريد بهدف إدراك التعادل لكن الشراسة المطلوبة لتحجيم فريق جيرونا لم تظهر.

وعلى الجانب الآخر شكلت مرتدات جيرونا خطورة كبيرة على مرمى ريال مدريد وكاد أن يسجل لولا رعونة المهاجمين في اللمسة الأخيرة.

وظهر يأس ريال مدريد في الدقائق العشرين الأخيرة ولم يهدد مرمى جيرونا سوى برأسية رونالدو التي كانت سهلة على حارس جيرونا ليحسموا المباراة لصالحهم.