سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المدينة المنورة) في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان و عسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.