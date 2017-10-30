أطلق نائب أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ” كرسي الأمير فهد بن سلمان لدراسات الوعي الفكري ” بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء.

وقال مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي: إن استشعار نائب أمير المنطقة الشرقية لأهمية دراسات الوعي الفكري في بناء مستقبل الوطن، هو تأكيدٌ لحرص قيادة البلاد، على حماية المكتسبات الوطنية من عبث الأفكار الضالة، والحفاظ على الإسلام الوسطي المعتدل، وحماية الشباب من التيارات المُخلة، وتعزيز الوحدة الوطنية ومقوماتها.

وقدم العوهلي، شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الجامعة؛ لنائب أمير المنطقة الشرقية، على تفضله بالتوجيه بإنشاء الكرسي وتكفله بدعمه.

يذكر أن كرسي الأمير فهد بن سلمان لدراسات الوعي الفكري يهدف لبيئة مجتمعة واعية فكرياً، من خلال المشاركة في الجهود الوطنية في مجال الوعي الفكري، سعياً لتوفير بيئة بحثية واستشارية ذات معايير عالمية متميزة، ويقدم ندوات ومؤتمرات فكرية تخدم المجتمع، وبالأخص فئة الشباب، وسينتج حزمةً من البرامج المرئية والمسموعة المناسبة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى النشرات العلمية المتخصصة، والأبحاث المحكمة، وتأليف الكتب التي تُعنى بهذا المجال.