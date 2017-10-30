قبل توزيعها..

اتلاف 200 كيلو جرام أسماك فاسدة في نجران

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جانب من الأسماك المضبوطة

نجرانمانع آل مهري

اتلفت أمانة منطقة نجران بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالمنطقة، أمس ، أكثر من 200 كيلو من الأسماك الفاسدة، كانت محملة في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية لنقل اللحوم والأسماك المبردة،وذلك بنقطة شليا الأمنية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أن الفرق الرقابية باشرت البلاغ الوارد من النقطة الأمنية عن ضبط السيارة، وبعد الكشف عن الحمولة اتضح فسادها وتغير لونها وخواصها الطبيعية، كما اتضح أن المركبة المستخدمة مخالفة لاشتراطات نقل اللحوم والأسماك والمواد المبردة،مبيناً أنه تم إتلاف كامل الكمية المضبوطة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل الحالات.

جانب من الأسماك المصبوطة

مانع آل مهري  |  نجران
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