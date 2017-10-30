أطلقت “تصدير” أول وأكبر منطقة إيداع وإعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي هويتها الجديدة Logipoint “لوجي بوينت” تمكين الخدمات اللوجستية (الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات)، لدعم رؤية السعودية الطموحة 2030.

وحددت الشركة بعض الأهداف التي تسعى إلى تحقيقيها في تحولها للهوية الجديدة، وهي: تطوير خططها واستثماراتها المستقبلية، وجذب المستثمرين العالميين، وتحقيق مستويات تنافسية دولية، وزيادة السيطرة على تدفق التجارة وسلاسل التوريد للمملكة، وإنشاء مركز لوجيستي بمعايير عالمية، والتوسع في تقديم عمليات لوجستية متكاملة للعملاء في جميع القطاعات برياً وبحرياً.

نمو الخدمات اللوجستية

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة، Logipoint هيمنث بركاش: أن “لوجي بوينت” تتطلع إلى دعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية، لتوسيع بصمتها في جميع أنحاء المنطقة مع مشاريعها الحالية والمستقبلية المنتشرة في أنحاء المملكة،

ومن خلال التركيز على توفير مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتكوين بيئة صديقة للأعمال بما يُمكِّن عملاءها من زيادة كفاءة عملياتهم، والمساهمة كشريك أساسي في تنويع الإقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب السعودي.

وأشار بركاش بأن هوية الشركة الجديدة ستساهم في تحولها إلى مزود حلول لوجستية متكاملة، وهو ما سيدعم رؤية المملكة المستقبلية، من خلال تحقيق مستويات تنافسية عالمية، والتكيف مع التغير بشكل مبتكر، والتركيز على العميل بشكل شفاف.

وقال بركاش:”إن منطقة الإيداع وإعادة التصدير التابعة للشركة في ميناء جدة الإسلامي هي منطقة خدمات لوجستية متكاملة تبلغ مساحتها مليون متر مربع، وموقعها المثالي جعلها شريك خدمات لوجستية رئيسية في منطقة البحر الأحمر بالتعاون مع ميناء جدة الإسلامي والجمارك السعودية”.

وبحسب بركاش، فإن منطقة الإيداع وإعادة التصدير، تقدم عدة خدمات، منها: الخدمات اللوجستية الرائدة، والنقل بالشاحنات، والتخزين، وخدمات الموانئ، والتعبئة المشتركة وغيرها، علاوة على تقديم الدعم التشغيلي الكامل والحلول الوجستية “.

البُعد التكنولوجي

الملفت في الخدمات التي تقدمها الشركة لعملاءها، اعتمادها على البُعد التكنولوجي، كالتتبع عبر الإنترنت للتخليص الجمركي، والحاويات، والمركبات المخزنة في المنطقة، ويتيح نظام تقنية المعلومات المتطورة التدفق الحر للمعلومات ومرافق المعاملات غير الورقية التي توفر الشفافية الكاملة بالإضافة إلى التعجيل بالعملية الجمركية عبرموقعها الإلكتروني الجديد، www.Logipoint.sa.

ويؤكد هيمنث بركاش، أنه على مدى عقدين من الزمان، أعادت “لوجي بوينت” تحديد معايير التميز في الخدمات اللوجستية المتكاملة بميناء جدة الإسلامي، وقال :” نحن متحمسون لتحقيق أفقنا التالي للنمو، وزيادة تعزيز خدماتنا للعملاء، في مثل هذا الوقت الديناميكي للمملكة”.

الجدير بالذكر أن شركة “تصدير” ركزت في الفترة الاولى من إنشائها على خدمة شركات الشحن ووكلاء السيارات بتقديم مستودعات و ساحات تخزين في منطقة الايداع وإعادة التصدير داخل ميناء جدة الإسلامي.

فيما تمثل الهوية الجديدة نقلة نوعية في تاريخها ومرحلة جديدة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالتركيز على قطاع الخدمات اللوجستية، وهو ما يدل على أهميه موقع المملكة المطل على البحر الأحمر الذي يمر منه 13 % من حركة التجارة العالمية، والتي يمكن استقطابها عند التحول إلى مركز لوجيستي مطابق للمعايير الدولية.