OSN توفر خيارات دفع أكثر مرونة لعملائها

تعاونت OSN، الشبكة الترفيهية الرائدة في المنطقة، مع نظام سداد للمدفوعات، النظام المركزي لعرض و دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً بالمملكة العربية السعودية، لتوفير طرق سهلة وسريعة وآمنة للدفع.

وسيتمكن عملاء OSN من دفع فواتير اشتراكاتهم عبر كافة القنوات المصرفية (الصراف الآلي، الإنترنت، الجوال والهاتف) على مدار الساعة في جميع مصارف المملكة، وذلك من خلال الدخول إلى حساباتهم المصرفية الشخصية واختيار خدمة فواتير سداد وتسجيل رقم حساب OSN ودفع المستحقات المترتبة عليهم دون رسوم إضافية، وستكون الخدمة متوفرة للمشتركين ابتداءً من 2 نوفمبر 2017.

وقال مدير عام OSN في المملكة بندر السنبلي: “يمتد نهج OSN القائم على وضع العملاء في المقام الأول إلى أبعد من مجرد تقديم مجموعة واسعة من أفضل محتوى تلفزيوني.

ويقدم ارتباطنا مع نظام سداد للمشتركين طريقة إضافية سهلة وبسيطة لدفع فواتير اشتراكاتهم، بدون أي تكلفة إضافية.

وبينما نواصل إثراء مجموعة خدماتننا التي نقدمها، فإننا حريصون على توفير خدمات تحقق قيمة أكبر لعملائنا في إطار التزامنا الراسخ تجاه المنطقة وهو ما تجسد في إطلاق باقات وأسعار جديدة في بداية العام، ليكون محتوى OSN متوفراً للجميع”.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لنظام سداد للمدفوعات زياد اليوسف: “تجمعنا شراكات قوية بجميع البنوك في المملكة العربية السعودية، لتقديم حلول آمنة وسهلة الاستخدام لعرض وتحصيل رسوم خدمات عملائنا المفوترين. ونحن نسعد بانضمام الشركة الترفيهية OSN، إلى محفظتنا المتنامية من العملاء”.

يذكر أن الخطوة تأتي في أعقاب الشراكة التي عقدتها OSN مع شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة هذا العام لتكون أول شركة صرافة تتعاون مع OSN في الإمارات لتقديم خدمات الدفع النقدي. وتخطط الشبكة إلى توسعة نطاق هذه الخدمة إلى أسواق أخرى مثل البحرين والأردن. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.osn.com/sadad