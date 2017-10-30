أستعد لتشكيلة ذات تصاميم غنية ومميزة من الملابس ذات الطابع الرياضي للأجواء الباردة خلال الأشهر القادمة، الحياة هي رياضة، لذلك كن مستعداً لها مع التشكيلة الجديدة من سكور برذرز والمستوحاة من الطابع العملي والمريح في نفس الوقت تم إطلاق تشكيلة بيور سبورت في جميع متاجر سكور برذرز في المملكة العربية السعودية.
لموسم خريف/شتاء 2017 ..
علامة سكور برذرز تطرح تشكيلة بيور سبورتس
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