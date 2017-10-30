اتفاقية تعاون بين شركة توتال وميشلان – تاير بلس

وقعت شركة توتال السعودية وشركة ميشلان لتوريد زيوت توتال كوارتز لجميع مراكز تاير بلس، والبالغ عددها أكثر من 60 مركزاً موزعة توزيعاً جغرافياً لتغطي جميع محافظات ومدن المملكة.

وقال المدير التنفيذي لشركة “توتال السعودية للمنتجات البترولية المحدودة” هشام عطالله إن الاتفاقية تعد استراتيجية بالنسبة لشركتنا، وقد سعدنا بتوقيعها مع الشركة الرائدة “ميشلان” التي توفر منتجات عالية الجودة من الإطارات حيث ان لديها عدداً كبيراً من مراكز خدمتها ، وتحمل هذه المراكز علامة “تاير بلاس ” لخدمات الإطارات.

من جانبه، ذكر مدير عام شركة إبراهيم الجفالي للإطارات (ميشلان)، نزار صناديقي، إن الشركة، وثقة منها في منتجات زيوت التشحيم (توتال)، وحرصنا على توقيع الاتفاقية معها لتوسيع خدماتهما المشتركة لعملائهما وضمان حصولهم على أعلى مستوى من الخدمة كما تعودوا دائما بتعاملهم مع إسمين من أكبر الأسماء في العالم في مجال الإطارات وزيوت التشحيم.

وتم وضع خطة مستقبلية في غضون السنوات القادمة لمضاعفة عدد تلك المراكز – و الغرض من ذلك هو مواكبة الطلب المتزايد على تلك الخدمة المميزة المقدمة من كلا الشركتين وأيضاً تحسين مستوى الأداء بحيث يحصل العملاء على أفضل خدمة في أقل وقت ممكن فبحصولهم على خدمة تغيير الزيوت في نفس المكان والزمان أثناء تغيير الإطارات يوفر على العميل وقتاً وجهداً كبيرين في مكان معدٍ ومجهزً ولائق للانتظار.