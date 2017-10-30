منح مدينة سلطان بن عبدالعزيز شهادة الاعتماد الصحي

منح مؤخراً المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية شهادة الاعتماد الصحي للمنشآت الصحية، بعد أن اجتازت المدينة بنجاح التقييم الشامل والخاص بتحديد مدى التزام المنشأة الصحية بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز السعودي.

ويُعتبر حصول مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية على شهادة الاعتماد من المركز السعودي قفزة نوعية في مسيرتها الطبية.

و قال، المدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية د. سالم الوهابي: إن منح “سباهي” شهادة الاعتماد للمنشآت الصحية يندرج ضمن التزامه المتنامي وحرصه التام على ضرورة تقيد كافة المنشآت الصحية بالمملكة بمعايير الجودة وسلامة المرضى، فالمركز لا يرضى بديلاً أقل من التميز في نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة لعموم المرضى، مع أهمية الالتزام بمفاهيم الإبداع والابتكار طبياً ومهنياً، وأيضاً التسخير الذكي للتقنية الحديثة، فيما يخدم كافة المرضى ويوفر لهم أفضل مستويات الرعاية الصحية”.

جدير بالذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” هو الجهة الرسمية المخول لها وضع وصياغة المعايير الخاصة بالجودة والسلامة، بمختلف المنشآت الصحية العاملة بالمملكة.

وتعتبر المعايير الأساس الذي يمكن من خلاله تحقيق المزيد من الرضى لدى كل من يقصد منشآت الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، علاوةً على دورها في الارتقاء لمستويات أعلى بتحقيق ثقة المريض وولائه للمنشأة التي يتلقى العلاج فيها.