لقاء تعويض يجمع العروبة بنجران.. والقيصومة يهدد الوحدة.. وصدام بين النهضة وهجر

تنطلق عصر اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى بإقامة 4 مواجهات قوية بعد دخول الدوري في معترك مثير وسط تنافس كبير وتقارب نقطي.

فعلى ملعب نادي الباطن بحفر الباطن يلتقي القيصومة والوحدة في أقوى لقاءات الجولة التي ستحفل بالإثارة والندية وستعكس مدى رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث، والاستمرار في نغمة الانتصارات، فالقيصومة قفز للمركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على النهضة، فيما يتطلع الوحدة لمواصلة المنافسة على الصدارة بعد فوزه على الحزم في الجولة الماضية وتقدم للمنافسة بقوة بوصوله للنقطة الـ 11 في المركز الخامس.

وعلى ملعبه بالجوف يستضيف العروبة نظيره نجران، في لقاء تعويض، يسعى كل منهما للظفر بالنقاط كاملة، فالعروبة يدخل اللقاء بعد خسارة من هجر ليبقي في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، ويسعى لحصد نقاط المباراة من أجل استعادة نغمة الانتصارات والاقتراب من الصدارة مرة أخري لا سيما في ظل التقارب النقطي، في المقابل يحتل فريق نجران المركز الرابع عشر برصيد 6 ويتطلع لإيقاف التفريط في النقاط بعد خسارته من القيصومة في الجولة الماضية.

وفي الخرج يستقبل الشعلة نظيره المجزل في لقاء تحسين المراكز واللحاق بركب المقدمة، فريق الشعلة يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على النهضة ليحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط، وعلى الطرف الآخر فريق المجزل يريد الاستمرار في نغمة الانتصارات بعد فوزه على الكوكب رافعا رصيده إلى 9 نقاط وسيعمل جاهداً على كسب النقاط والتقدم في سلم الترتيب.

وعلى ملعب الأمير فهد بن سلمان بالدمام يلتقي النهضة مع هجر، في مباراة صعبة على الفريقين حيث يتطلع كل منهما للفوزعلى حساب الآخر.

النهضة يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 11 نقطة، ويأمل في كسب اللقاء من أجل تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الشعلة، في المقابل هجر يدخل اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، واضعا نقاط اللقاء نصب عينيه من أجل الدخول في معترك المنافسة، لا سيما بعد تحقيقه انتصارا مهما على العروبة في الجولة الماضية.