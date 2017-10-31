البقعاوي يهدي الوطن 3 ميداليات ذهبية في الأردن

أهدى البطل السعودي الشاب صالح فهد البقعاوي، الوطن إنجازا جديدا يسجل باسم الرياضة السعودية، واستطاع البقعاوي البالغ من العمر «16عاما» لفت الأنظار الآسيوية بعد أن حقق 3 ميداليات ذهبية في وزن 50 كجم لدرجة الناشئين في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال التي أقيمت في العاصمة الأردنية «عمان»

من جهته، عبر اللاعب صالح البقعاوي عن سعادته الكبيرة بتحقيق الذهب، معتبراً أن ذلك أقل ما يقدمه للوطن المملكة العربية السعودية، مضيفاً «تدربنا طويلاً، وتم إعدادنا بطريقة احترافية لنكون خير من يشعل إضاءة للوطن، وكم أنا فخور كسعودي بأن أرى علم بلادي عالياً خفاقاً، وأهدي هذا الفرح للوطن وقيادته ولرئيس اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ، وأشكره على اهتمامه بنا، وإلى رئيس وأعضاء اتحاد رفع الأثقال والجهازين الفني والإداري والجمهـــور السعودي كافة».