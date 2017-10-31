الحزم يعود للملعب الرئيس بعد الانتهاء من زراعته

قدم رئيس نادي الحزم عبدالله المقحم شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ نظير القرارات الأخيرة التي أصدرها في المؤتمر الذي عقد مساء أمس وتضمن تشكيل لجنة للتحقيق في تعثر مشروع مدرجات نادي الحزم وكذلك سحب مشروع شركة الصيانة التي تشرف على منشأة النادي..

وقال المقحم: «صوتنا أضحى مسموعاً بكل وضوح، حيث لم نكمل سوى عدة أيام من تقديم ملاحظاتنا حول الشركة المشغلة أو تعثر مشروع المدرجات إلا وأتى التوجيه سريعاً ليثبت للجميع أننا أمام مرحلة تاريخية للرياضة السعودية، فلا مجال للمقصرين في رياضتنا بعد اليوم في عهد مجدد الرياضة السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي أضحت الأندية الرياضية في وطننا الحبيب تعول عليه آمالاً كبيرة وهو أهل لذلك».

من جهة أخرى يدشن الفريق الأول لكرة القدم أولى مبارياته على الملعب الرئيس للنادي بعد الانتهاء من الزراعة الشتوية للملعب وذلك في مواجهة الخليج ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بعد غد الأربعاء في الرس وذلك بعد توقف استمر قرابة الشهر، حيث خاض الفريق عدة تدريبات ومواجهة أمام نجران على ملعب نادي الأمل بالبكيرية.