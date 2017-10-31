اتحاد القدم: إعادة تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.. وبدء تقنية حكم الفيديو في الجولة 10

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت، في اجتماعه الذي عقده بمـدينـة الريـــاض، عددا من القرارات الهادفة لرفع كفاءة العمل، وفتح آفاقا جديدة للمرحلة المقبلة، حيث صادق المجلس على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للاتحاد السعودي، ولائحة الانتخابات الخاصة به.

ووافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة الدكتور خالد بانصر، وعضوية معيض الشهري نائبًا، وعثمان طالبي، ومتعب الأحمد، وجابر الجهني، كذلك الموافقة على ضم لجنة الأخلاق والقيم مع لجنة الانضباط، لتكون تحت مسمى لجنة الانضباط والأخلاق، وتعديل لائحة الانضباط والأخلاق وفق المسمى الجديد للجنة، إلى جانب الموافقة على استمرار اللجنة السابقة للانضباط برئاسة المستشار القانوني بندر الحميداني في لجنة الانضباط والأخلاق المعتمدة في الاجتماع”.

وأقر الاجتماع إلغاء وظيفة ومهام مقيّم الحكام في المباريات التي يقودها طواقم تحكيم أجنبي، وبدء تجربة نظام تقنية حكم الفيديو المساعد بدءًا من الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين للتدريب عليها، حيث سيبدأ العمل بالتقنية في الموسم المقبل، كما تم إقرار توقيع اتفاقيات مع الاتحادات الأهلية الأخرى ضمن برنامج تطوير الحكام”.

واطلّع المجلس على شعار الدوري السعودي للمحترفين الجديد، والتميمة الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والمنتخب الوطني الأول، والمنتخبات الوطنية السنية، حيث تم اعتمادهما رسميًا”.

كما جدد اتحاد القدم دعمه وتوفير كافة الإمكانيات لنادي الهلال في استحقاقه الآسيوي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017.