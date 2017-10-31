أسعار النفط ترتفع مع تمديد تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسواق النفط أمس، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج المقرر أن ينتهي في مارس المقبل.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش، بزيادة 10 سنتات أو 0.15 % عن سعر الإغلاق السابق.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 % إلى 54.01 دولار للبرميل.