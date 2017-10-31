ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي سبل مكافحة الإرهاب

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل مكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

من جهة ثانية، اجتمع ولي العهد في الرياض أمس مع دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية.