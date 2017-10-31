ملك البحرين: لن نحضر أي قمة تحضرها قطر حتى ترجع لرشدها

قال ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمس، الإثنين، «لن نحضر أي قمة تحضرها قطر ما لم ترجع إلى رشدها»، مشيراً إلى أن قمم الخير لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المجموعة.

وأضاف ملك البحرين أن قطر أثبتت عدم احترام المواثيق والمعاهدات، وسياستها تستهدف أمن الخليج. لافتاً إلى أنه حان وقت اتخاذ إجراءات حازمة تجاه من يستقوي بالخارج.

إلى ذلك دعا وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون، معتبراً ذلك الخطوة الصحيحة للحفاظ على المجلس، على حد تعبيره.

وأضاف أن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة وتجلس مع قطر إذا لم تغير موقفها، فالدوحة تضر بأمن المنطقة، وليس ثمة مثال أوضح من تقربها من طهران واستعانتها بقوات أجنبية، وكلها ممارسات تثبت عدم التزام الدوحة بميثاق مجلس التعاون، وفقا لوزير الخارجية البحريني.

واعتبر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الدوحة تماطل، وتسعى للهروب إلى الأمام، لكن هذا لن يجدي نفعا.

وقبل هذا تواترت الأنباء عن نتائج محتملة أخرى للأزمة بينها، تأجيل قمة التعاون الخليجي التي كان من المقرر عقدها شهر ديسمبر.