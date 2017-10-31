المعلمي: المملكة شاركت بفاعلية في التحالف ضد الإرهاب

قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أمس الإثنين، إن المملكة شاركت بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

وأضاف المعلمي أن مكافحة الإرهاب محور أساسي في سياسة المملكة العربية السعودية.

وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أن مركز مكافحة الإرهاب في السعودية من أهم الأجهزة العالمية في هذا المجال.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس: اكتشفنا من خلال هذا المركز أفكارا مهمة تساعد في هزيمة الإرهاب، مشددا على ضرورة الاستجابة بسرعة وحسم لمكافحة الإرهاب العالمي، واعتماده على دعم السعودية في مواجهته.