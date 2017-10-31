القصاص من جان في بيشة

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة بيشة، وذلك إقدامه على قتل مواطن بإطلاق أعيرة نارية عليه مما تسبب في مقتله، بسبب خلاف بينهما.

وقالت الوزارة في بيان “أقدم، ناصر بن محمد بن سعيد الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل فضاء بن مناحي بن فضاء السبيعي (سعودي الجنسية) وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس عدة طلقات مما أدى لوفاته، بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن في وقت سابق من إلقاء القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من الورثة وتكليفهم واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني، وأُيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني بمحافظة بيشة بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.