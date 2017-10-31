القيادة تهنئ بوتفليـقة وحاكم إنتيغوا بذكرى الاستقلال واليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقيتي تهنئة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى حاكم لإنتيغوا وباربودا، رودني ويليامز، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومتهما وشعبهما الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تهنئة مماثلة، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى حاكم لإنتيغوا وباربودا، رودني ويليامز، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما ولحكومتهما وشعبهما الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.