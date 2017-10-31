القصاص من مواطن قتل آخر بالسكين في الدمام

أعلنت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محمد بن عبدالله بن فهد القحطاني، وذلك بعد إقدامه على قتل ناصر بن محمد شارع القحطاني، بطعنه بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وجاء في بيان الوزارة، بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن في وقت سابق من إلقاء القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني في الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الوزارة، إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.