إنشاء متحف تاريخي في الجامعة الإسلامية

تعتزم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إنشاء متحف تاريخي للجامعة، في إطار العناية بتراث وحضارة المملكة بشكل عام، والمدينة المنورة والجامعة الإسلامية بشكل خاص، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تعنى بتعزيز الروح الوطنية والمحافظة على الهوية التاريخية.

وبيَّن مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، أن المتحف سيسهم في ترسيخ الهوية الثقافية والتراث الوطني، وتعزيز الوعي بقيمته، وتطوير الثقافة المتحفية،بالإضافة إلى توثيق تاريخ الجامعة الإسلامية الذي يمتد لأكثر من نصف قرن.

من جهة أخرى كلف الدكتور المرزوقي لجنة المتحف التاريخي، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي وعضوية الدكتور عمر بن عبدالعزيز السلومي، والدكتور سليمان بن محمد العطني، والدكتور سعود بن عبدالعزيز السلومي، والدكتور رجاء بن عتيق المعيلي، وضع تصور عن المتحف من حيث الشكل والموضوع والمحتوى، وآلية لجمع المقتنيات التاريخية وتصنيفها وفهرستها، واختيار الموقع المناسب للمتحف.