حذرت شركات سعودية جميع موظفيها من وجود حملة هجوم واصطياد إلكتروني من نوع ” دفع الفدية ” تسمى ” الأرنب السيئ ” التي قد أصابت عدد من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مطار دولي كبير يقع في أوروبا الشرقية.

ويقوم الهجوم بتعطيل القدرة على استعمال الجهاز والوصول إلى الملفات ، وينتشر الهجوم بشكل رئيس عبر رسائل البريد الإلكترونية ووسائل الهندسة الاجتماعية التي تخدع المستخدم بتشجيعه لتحميل وتشغيل مرفقات خبيثة.

وشددت الشركات على الموظفين بالتأكد من أن نظام التشغيل محدث لأخر إصدار، بالإضافة الى تحديث برامج الحماية من الفيروسات، وإنشاء نسخ احتياطية للملفات بشكل منتظم، والتأكد من عدم إيصال النسخ الاحتياطية للشبكة، والحذر ضد رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وعدم تثبيت أو تنزيل أي برامج كمبيوتر أو تطبيقات الهاتف الجوال من مصادر غير موثوق بها.