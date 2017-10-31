حملة للتبرع بالخلايا الجذعية في جامعة حائل

أطلقت جامعة حائل، صباح الأمس، حملة للتبرع بالخلايا الجذعية، من أجل إنقاذ حياة المرضى وغرس ثقافة التبرع بين أوساط طلاب الجامعة، وذلك بالتعاون مع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

وأطلق الحملة مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات الصحية أمس تحت عنوان ” الحملة الوطنية التوعوية عن دور الخلايا الجذعية في إنقاذ المرضى المصابين بأمراض مستعصية “.

من جانبه، قال مدير إدارة التدريب الصحي، أحمد الذيبان: أن الحملة الوطنية مستمرة لمدة 5 أيام، وستستمر حملات سحب عينات الدم في المدينة الجامعية ومجمع الطلاب ومجمع الطالبات طوال أيام الحملة.

يُذكر أن الحملة، تستهدف الوصول إلى طلبة جامعة حائل، ونشر ثقافة التبرع بالخلايا الجذعية من خلالهم إلى المجتمع المحلي.