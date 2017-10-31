لجنة لمراجعة نتائج برنامج الرسوم البيضاء

قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اجتماعه اليوم، تشكيل لجنة لمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء، اعتمد تشكيل اللجنة برئاسة وزير المالية، وعضوية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الإسكان، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فهد السكيت

وقال العواد: إن المجلس كلف اللجنة بما ورد في المادة الرابعة عشرة من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي.