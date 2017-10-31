ترقيات في الحرس الوطني والشؤون الإسلامية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عقدها اليوم، على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة.

وقال وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد العواد، إن المجلس اعتمد تعيين كل من خالد بن صالح بن محمد المتعب، وعبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن البابطين، والدكتور ياسر بن إبراهيم بن عبدالكريم العبيداء ، وفهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز الخلف، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأضاف العواد أن المجلس وافق على ترقية كل من عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز البريدي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وعلي بن حسين بن عبدالله العواجي إلى وظيفة (مدير عام المستودعات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وعبدالله بن علي بن يحيى العامري إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، وترقية عبدالله بن حمود بن محمد الفلاي إلى وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.

وأكد الدكتور العواد؛ أن المجلس اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينهما تقريران سنويان لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.