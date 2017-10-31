اشاد رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمَّار الخالدي بالخطوة التي تقدمت بها وزارتي التجارة والاستثمار والمالية بتخصيص موقع الكتروني يعنى باستقبال وتسجيل كافة المطالبات المالية على الحكومة للقطاع الخاص ومن ضمنها قطاع المقاولات حيث يهدف هذه الموقع الى جمع وحصر كافة المطالبات المالية ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف.

وأكد العمار على الموردين على أهمية التسجيل في الموقع عبر الدخول على الرابط التالي payclaims.mof.gov.sa. واختيار خدمة المطالبات المالية، ومن ثَّم اختيار خدمة تسجيل مطالبة مالية وتحديد السجل التجاري ، وإضافة المطالبات المالية، ومن ثم رفع الطلب.

وبيَّن العمَّار أن الخطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتكوين قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوحاً لكافة مستحقات المقاولين والموردين للجهات الحكومية من خلال تلك البرامج والمشاريع التي يتم إنجازها وتطويرها وبالتالي تسهيل مراجعة وصرف جميع المطالبات في أوقات قياسية ومجدولة.

كما حثَّ عبدالحكيم العمَّار جميع الموردين والمقاولين بالمبادرة وسرعة رفع مطالباتهم المالية لتقوم الوزارة بعد ذلك بالتحقق من الطلب، والرد عليه أو اعتماده دون الحاجة إلى الحضور المباشر للوزارة والحرص على أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد لإغلاق التسجيل.

وأشار العمار؛ الى أن حكومتنا الرشيدة تسعى لتطوير واصدار القرارات التي تخدم القطاع العريق والحرص الدائم على معالجة التحديات التي يواجهها المقاول السعودي ليكون شريكاً أساسياً في العمل التنموي في ظل عجلة التطور والازدياد الغير مسبوق للمشاريع التنموية التي تشهدها منطقتنا وبلادنا الغالية في شتى القطاعات والمجالات.