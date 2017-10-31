أمير نجران:حرس الحدود حصن منيع لحماية الوطن

اطلع أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على التقرير الإحصائي السنوي لإنجازات وأنشطة المديرية العامة لحرس الحدود الميدانية، لكافة المناطق، لسنة 1438هـ، عرضه قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.

وبيّن الأمير جلوي، أن جهود رجال حرس الحدود هي مفخرة كل مواطن سعودي، قائلا “أنتم البوابة الأولى، والحصن المنيع لحماية وطن يحضن الحرمين الشريفين، ويرعى ضيوف الرحمن، وقد تحققت ببطولاتكم هذه الإنجازات، لأنكم واجهتم المخاطر وقسوة الطقس وصعوبة التضاريس بالإخلاص والعزيمة”.

ودعا؛ المولى أن يحفظ لهذا الوطن قادته ورجاله المخلصين وأمنه وأمانه، وأن يمد الرجال البواسل من كل القطاعات بعونه وتوفيقه ويمنّ عليهم بالعز والنصر المبين، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويعجّل في شفاء المصابين منهم.

من جهته، عبّر اللواء ركن عبدالله الذويخ عن شكره لأمير المنطقة على دعمه لرجال حرس الحدود، وبمتابعة من مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

مؤكدًا أن كل الصعاب التي تواجه الرجال تهون بصدق الإخلاص للدين ثم الوطن، وأنهم نذروا أنفسهم لبذل العطاء ومواصلة الجهود على الخط الأول بالأفعال قبل الأقوال، إيمانًا بأن السهر والتعب في سبيل أمن هذا الوطن راحة.