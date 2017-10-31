جمعية الجودة تنظم محاضرة (الاستدامة المالية للقطاع الخيري)

نظمت الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية أول أمس الأحد، محاضرة الاستدامة المالية للقطاع الخيري، وذلك بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالدمام.

وقال مدير القطاع الخيري في الجمعية عبدالله المزين أنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة تعتبر الاستدامة من أهم الأولويات المطلوبة للقطاعات غير الربحية، وذلك لكون عمليات القطاع الأساسية لا ترتكز على المدخول المادي، وإنما على الأثر المجتمعي ويأتي مفهوم الاستدامة ليوازن بين تحقيق آثار هذه الجهات، وبين تدعيم قدرتها على الاستمرار في هذه الظروف الاقتصادية.

وأوضح؛ مقدم المحاضرة العضو المنتدب للمعهد الدولي للأوقاف الدكتور سامي تيسير، أن التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية، وتوجيه التغير التقني والمؤسسي لتحقيق استمرار الحاجة البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن عوامل نجاح للتنمية المستدامة أهمها تحديد الأولويات بعناية، الاستفادة من الموارد، تسخير الاقتصاد، التشاركية مع القطاعات.

وأضاف الدكتور سامي: هناك معوقات للتنمية كالكثافة السكانية والتغيرات الديموغرافية والتكوين العمري للقوى العاملة، لافتاً إلى أن مؤشرات التنمية المستدامة تنقسم إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية ترتكز على تعزيز التعليم و الاهتمام بالصحة العامة.