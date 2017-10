أطلقت الخطوط الجوية التركية برنامجا جديدا يحمل مسمى “تجربة بوسفور إسطنبول” والذي تم تصميمه خصيصاً لركّاب درجة رجال الأعمال. البرنامج الجديد سيوّفر رحلات سياحية في البوسفور لركّاب درجة رجال الأعمال الذين سيمرون في إسطنبول (ترانزيت) لمدة سبع ساعات على الأقل.

وتهدف شركة الطيران الوطنية التركية، التي فازت مؤخرا بأربع جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران، من خلال هذا البرنامج إلى توفير تجربة سياحية مميزة لمعالم اسطنبول ومنطقة البوسفور، قبل مواصلة رحلتهم إلى الوجهة المستهدفة.

We always strive to offer our passengers the best flight experience possible – on board and on the ground. With the addition of the Istanbul Bosphorus Experience, we continue to improve our wide range of activities and services including our worldwide known “Turkish Airlines Lounge Istanbul”, that earned the top spot in the category “World’s Best Business Class Lounge” within the Skytrax World Airline Awards 2017, or our innovative Miniport service, and etc. These offerings already transform the layover into a special experience. Passengers can now discover and enjoy the cultural facets of Istanbul at first hand. Besides further diversifying our unmatched offerings to our passengers by launching this service, we can also indirectly contribute to the Turkish tourism economy by this way.” said Mr. Ahmet Olmuştur, Chief Marketing Officer (CMO) of Turkish Airlines.

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في الخطوط الجوية التركية، أحمد اولمشتر: “نسعى دائما لتوفير أفضل تجربة سفر ممكنة للركاب سواء على متن الطائرة أو على الأرض.

ومن خلال إضافة برنامج تجربة بوسفور إسطنبول، سنواصل تحسين مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات التي نوفرها، بما في ذلك صالة استقبال الخطوط الجوية التركية المعروفة على نطاق واسع عالمياً، والتي حصلت على المركز الأول في فئة “أفضل صالة استقبال في العالم” من جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران لعام 2017، إلى جانب خدمة “مينيبورت” Miniport وغيرها.

ونهدف من خلال العروض إلى جعل السفر معنا تجربة خاصة. وبفضل هذا البرنامج، يمكن للمسافرين الآن استكشاف والاستمتاع بالجوانب الثقافية في اسطنبول بكل سهولة ويسر. وإلى جانب تنوع عروضنا المميزة لركابنا، فإنه ومن خلال إطلاق هذا البرنامج يمكننا أيضا المساهمة بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد السياحي في تركيا.”

ويمكن للمسافرين على درجة رجال الأعمال على الخطوط الجوية التركية المؤهلين إجراء حجوزاتهم الخاصة مع عروض خاصة من خلال الموقع الإلكتروني https://bosphorus.turkishairlines.com/ باستخدام رمز سجل الركاب (PNR).

ويوفر هذا البرنامج للمشاركين فيه دليل سياحي سيرحب بهم ويرافقهم خلال إجراءات تدقيق الجواز والحصول على فئة ترحيب عليا عند وصولهم إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول.

ما يوفره البرنامج:

سيقوم الدليل السياحي بمرافقة المشتركين في البرنامج طوال فترة البرنامج. في المرحلة الأولى، سيصطحب الدليل السياحي المسافرين بسيارات فاخرة إلى ميناء “إمينونو” أو “كاراكوي”، وهما من المعالم السياحية الشهيرة في إسطنبول.

بعد ذلك، سيرافق الدليل السياحي الضيوف بجولة بحرية خاصة سيطلعون خلالها على البيئة الفريدة للبوسفور.

يشتمل برنامج الرحلة البحرية الخاصة على الخدمات التالية

• سيتم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة للضيوف.

• استخدام شبكة الإنترنت “واي فاي” مجاناً خلال الرحلة.

• بعد الجولة البحرية الخاصة، سيتم تقديم مجموعة من أشهر المأكولات العثمانية الشهيرة على وجبات الفطور والغداء والعشاء؛ وذلك في فندق سيراجين بالاس كمبينسكي التاريخي الذي يقع على البوسفور.

• بعد زيارة فندق سيراجين بالاس كمبينسكي، سيؤخذ الضيوف إلى مبنى المغادرة في المطار ضمن مجموعة برفقة الدليل السياحي.

جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران لعام 2017: “أفضل طيران في جنوب أوروبا”، و”أفضل صالة رجال أعمال في العالم “، و”أفضل صالة رجال أعمال في العالم”، وجائزة “أفضل صالة لتناول الطعام في درجة رجال الأعمال”.ولمزيد المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://bosphorus.turkishairlines.com/