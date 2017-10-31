تسلمت شركة الخزامى، الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في قطاعات الضيافة وإدارة الممتلكات، 14 جائزة عالمية خلال حفل “جوائز السفر العالمية-WTA” في دبي، وحفل “جوائز هوت جرانديور الفندقية العالمية -Haute Grandeur” في بانكوك.

وباعتبارها من أبرز الجوائز العالمية بهذا القطاع، يمثل هذا التقدير شهادة على التزام الخزامى وقطاع السياحة في المملكة لتقديم أفضل تجربة وخدمة سياحية وفندقية لكل زائر.

وعبر، رئيس شركة الخزامى، عبد العزيز الحبيب، عن سعادته الإنجاز قائلًا: “نشعر بالفخر مجددًا لما حصلنا عليه من جوائز لهذا العام، كما أود أن أعرب عن امتناني لفريقنا وموظفينا على جهودهم المستمرة لتقديم تجربة لا تنسى لضيوفنا.”

وأضاف: “يأتي العام الخامس على التوالي والخزامى تحقق جائزة أفضل شركة ضيافة سعودية، كما حصدنا العديد من الجوائز الأخرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل.

ويجب التأكيد هنا على مجهودات وإسهامات قيادتنا التي اضافت الكثير لقطاعي الضيافة والسياحة في المملكة، لتلبية احتياجات الزوار، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع السياحة في المملكة نموًا سريعًا؛ وبالأخص زيارات ورحلات العمل التجارية، وجرى خلال العام الماضي فقط أكثر من 2.5 مليون رحلة عمل، أنفق المسافرون خلالها أكثر من 7.7 مليار ريال سعودي. وتلك الأرقام في نمو مستمر، ونحن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا مواكبةً لهذا النمو، ودعمًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.”

“نعتز ونفتخر بما حققناه من جوائز خلال حفلي “جوائز السفر العالمية” و”جوائز هوت جرانديور”، وأكرر شكري وتقديري لكل عضو في فريقنا وشركائنا وفوق ذلك ضيوفنا ونزلائنا الكرام.”

في الوقت الذي حصدت فيه فنادق ومنتجعات شركة الخزامى على 12 جائزة هذا العام من أكبر جهتين عالميتين مرموقتين في قطاعات الضيافة والسفر والسياحة، من بينها فندق ومارينا بيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، وفندق الشهداء بمكة المكرمة، وفندق الفيصلية بالرياض، ومنتجع الفيصلية بدرة الرياض؛ حصلت شركة الخزامى أيضًا على جائزتين لأفضل شركة في إدارة الفنادق في الشرق الأوسط.

وتسعى المملكة من خلال برنامج التحول الوطني 2020 إلى مضاعفة دور قطاع السياحة في اقتصادها الوطني، وشركات مثل الخزامى على اتم الاستعداد لدعم هذا الهدف، باعتبار دورها الريادي في تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل قطاع الضيافة في المملكة.

وستستمر الخزامى من خلال تاريخها الحافل بالنجاحات والخبرات، في تقديم تجارب مميزة لا تنسى لنزلائها والتأكيد على ريادتها لقطاع الضيافة الفاخرة في المملكة.

جوائز السفر العالمية-WTA الممنوحة لشركة الخزامى وفنادقها:

• أفضل شركة لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط 2017 -شركة الخزامى

• الفندق الرائد في مجال الأعمال والمؤتمرات في الشرق الأوسط 2017 -فندق الفيصلية

• أفضل أجنحة فندقية فاخرة في المملكة العربية السعودية 2017 -فندق الفيصلية

• الفندق الرائد في مجال الأعمال والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية 2017 – فندق الفيصلية

• أفضل فندق لحفلات الأعراس 2017 -فندق الفيصلية

• أفضل منتجع فاخر في المملكة العربية السعودية 2017-منتجع وسبا الفيصلية

• الفندق الرائد في مكة المكرمة في خدمة التميز 2017-فندق الشهداء

• الفندق الرائد للأعمال والاستجمام في المملكة العربية السعودية -فندق ومارينا البيلسان

• أفضل فندق لوجهة العائلات والاستجمام في المملكة العربية السعودية -فندق ومارينا البيلسان

وحصلت الشركة على المزيد من الجوائز ضمن حفل “جوائز هوت جرانديور” Haute Grandeur Global Hotel Awards، وهي:

• جائزة أفضل شركة لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط -شركة الخزامى

• أفضل منتجع للشركات في الشرق الأوسط -منتجع وسبا الفيصلية

• أفضل منتجع شامل في المملكة العربية السعودية -منتجع وسبا الفيصلية

• أفضل وجهة (فندق) في المملكة العربية السعودية -فندق ومارينا البيلسان

• أفضل فندق عائلي في المملكة العربية السعودية -فندق ومارينا البيلسان