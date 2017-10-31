تحتفل فنادق ومنتجعات جميرا بفوزها بثماني جوائز خلال حفل توزيع “جوائز السفر العالمية”، من بينها جائزة “العلامة التجارية الرائدة للفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط 2017″.

ويتم منح جوائز السفر العالمية بعد تصويت المختصين المحترفين في قطاع السياحة والسفر وشركات رائدة وعملاء في قطاع الترفيه والسياحة من جميع أنحاء العالم، وتكرم الجوائز التزام مجموعة جميرا وحرصها على التميز خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة والرئيس التنفيذي المؤقت، مارك داردين: “يسعدنا الحصول على هذا التكريم خلال حفل توزيع “جوائز السفر العالمية” مع منحنا جائزة “العلامة التجارية الرائدة للفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط 2017″.

وأضاف داردين: أن الجائزة تؤكد المكانة المتميزة لمجموعة جميرا في قطاع الضيافة باعتبارها إحدى العلامات الفندقية الراقية. ويسرنا الفوز بسبع جوائز لفنادقنا في دبي وأبوظبي والكويت، بما يعد دليلاً واضحاً على إخلاص وتفاني المدراء العامون وفرق العمل الذين يبذلون دائماً جهوداً دؤوبة لتقديم أفضل الخدمات للنزلاء والضيوف وتجاوز توقعاتهم”.

وتشمل قائمة الجوائز

• العلامة التجارية الرائدة للفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط 2017: مجموعة جميرا

• فندق الأجنحة الرائد في الشرق الأوسط 2017: برج العرب جميرا، دبي.

• الفندق العائلي وفندق الفعاليات والمؤتمرات الرائد في الشرق الأوسط 2017: فندق جميرا بيتش، دبي

• الفندق الرائد في الشرق الأوسط 2017: فندق جميرا القصر في مدينة جميرا، دبي

• فندق الأعمال الفاخر الرائد في الشرق الأوسط 2017، فندق جميرا في أبراج الاتحاد، أبوظبي

• الفندق الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة 2017: برج العرب جميرا

• الفندق الرائد لأسلوب الحياة المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2017: فندق جميرا في أبراج الاتحاد، أبوظبي

• فندق الأعمال الرائد في الشرق الأوسط 2017: فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الكويت