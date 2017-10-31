أملاك: الشراكة مع المطورين العقاريين رفدت السوق المحلية بآلاف الوحدات السكنية

وضعت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري ومنذ وقت مبكر الشراكة مع المطورين العقاريين على قائمة أولوياتها ومعتمدة إياها كمسار رئيس ضمن مسارات أعمالها بالنظر إلى ما تتيحه تلك الشراكة من آفاق إيجابية في السوق العقارية بفضل دورها في الدفع بوتيرة إنجاز المشاريع العقارية ورفد احتياجات السوق بالوحدات السكنية ذات الجودة العالية والمدعومة بقائمة من الضمانات والمزايا التنافسية من ناحية، إلى جانب استثمار تلك الشراكة الاستراتيجية في توفير حلول تمويلية ميسرة للأفراد على النحو الذي يمنحهم مرونة أوسع في امتلاك السكن المناسب وفق شروط ميسّرة وإجراءات مبسطة.

وأكدت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي عبدالله السديري أن من بين الميزات التي أتاحتها الشراكة الاستراتيجية مع المطورين العقاريين القدرة على دعم توجهات السوق في تعميق مفهوم تمويل الأفراد لشراء وحدات تحت الإنشاء والذي شكّل خياراً إضافياً أمام الأفراد إلى جانب بطبيعة الحال خيار تمويل مشاريع المطورين العقاريين، في الوقت الذي أحاطت فيه “أملاك العالمية” عملياتها التمويلية الموجهة للمطورين والأفراد على حد سواء بمنظومة متكاملة من المنتجات والحلول القائمة على أسس متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحرص على اتباع آلية سريعة في إنجاز إجراءات وطلبات التمويل وبكفاءة عالية، اعتماداً على البنية الإدارية المتقدمة التي تتمتع بها “أملاك العالمية” ويقودها فريق من ذوي الخبرة الواسعة في مجال تمويل الشركات والأفراد.

وأضاف السديري أن الشراكة الاستراتيجية مع المطورين العقاريين تعتمد مجموعة من المعايير الرامية إلى تمويل مشاريع المطورين السكنية وبسقف تمويلي محدد من التكلفة الإنشائية للمشروع ولمدة زمنية تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات تبعاً لطبيعة وحجم المشروع، فيما يجري تقييم المطورين بناءً على دراسة معمّقة تأخذ بالاعتبار القدرة الائتمانية للمطور، وأهمية المشروع وجدواه من الناحية العملية وتحدد في الوقت ذاته معدلات المخاطرة المرتبطة بالمشروع.

وعلى الصعيد الآخر فإن العلاقة الاستراتيجية مع المطورين العقاريين تأخذ منحى آخر من خلال اعتماد أملاك العالمية لمجموعة منتقاة من مشاريع هؤلاء المطورين كخيارات سكنية مطروحة أمام عملاء الشركة من الأفراد الراغبين بامتلاك وحدات سكنية تتسم بالجودة العالية، وبالضمانات المتعددة ما يمنح التعاملات التمويلية للعملاء قيمة مُضافة.

ويعتبر منتج “الإجارة الموصوفة في الذمة” والذي كان لـ “أملاك العالمية” السبق في تطويره كخيار تمويلي فاعل للعملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن المشاريع تحت الإنشاء التابعة لشبكة المطورين العقاريين المعتمدين لدى أملاك العالمية، إلى جانب كونه خيار تمويلي للمطورين العقاريين.

وبحسب الرئيس التنفيذي لـ “أملاك العالمية” فإن الشراكة مع المطورين العقاريين قد أثمرت عن تمويل ما يزيد عن 100 مشروع وطرح أكثر من 9000 وحدة سكنية .

وأختتم السديري بقوله: نحن في “أملاك العالمية” نعي أهمية مستقبل سوق العقار في المملكة، ونتفهم حاجات السوق للمشاريع المستقبلية والتحديات الكامنة في نجاح هذه المشاريع وتملك الأفراد للوحدات السكنية، وسنسعى بعون الله، بخبرتنا التي اكتسبنها منذ اكثر من عشر سنوات على تلبية إحتياجات عملائنا بالجودة النوعية، والقيمة العالية في حلولنا التمويلية العقارية السكنية والتجارية المتكاملة، مع الالتزام الكامل بقيم مجتمعنا النبيلة، ساعين دائماً نحو تحقيق رضا عملائنا.