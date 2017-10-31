أعلنت “مجموعة العبيكان للاستثمار” و”جنرال إلكتريك”، المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز GE، خلال معرض الخليج للأغذية عن توقيع اتفاقية لتأسيس وحدة أعمال رقمية متخصصة ضمن “العبيكان” تحمل اسم “العبيكان للحلول الرقمية”.

وتهدف الخطوة إلى تزويد خدمات التحول الرقمي لقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، حيث ستعمل “جنرال إلكتريك الرقمية” على وضع خارطة طريق متكاملة لتنفيذ الاستراتيجيات الرقمية لدى “العبيكان”.

ويعتبر التحول الرقمي عنصراً أساسياً لتطوير قطاع الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية المعلبة الذي يعتمد نموه على تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية. وستقدم “مجموعة العبيكان للاستثمار” معارفها وخبراتها الصناعية القوية وعلاقاتها الوطيدة مع العملاء في القطاع.

في حين ستعمل “جنرال إلكتريك” على تطبيق أفضل الممارسات والمعارف عبر هذه الاتفاقية التي تمثل امتداداً لاستراتيجية التحول الرقمي التي بدأت الشركة بتنفيذها خلال السنوات الماضية.

وتعتبر “جنرال إلكتريك” شركة صناعية رقمية عالمية نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي من خلال التركيز على الآليات والحلول القائمة على برمجيات متطورة وتطبيقات ومنصات حديثة عملت “جنرال إلكتريك الرقمية على تطويرها”.

بهذه المناسبة قال المهندس عبدالله العبيكان، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة العبيكان للاستثمار”: “طالما حرصنا على تطبيق أحدث التقنيات في عملياتنا، وفي ضوء الثورة الرقمية التي نشهدها اليوم، نواصل ترسيخ موقعنا الرائد كسفراء للتحول الرقمي على مستوى المنطقة. واخترنا التعاون مع “جنرال إلكتريك الرقمية” استناداً إلى النجاحات البارزة التي حققتها في المجال خلال السنوات الماضية.

إضافة إلى ما تمتلكه من معارف وإمكانات متخصصة وخبرات صناعية عريقة. وسنعمل معاً على تزويد قطاع الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية المعلبة بأحدث الحلول الرقمية التي تثري عمليات القطاع على كافة المستويات”.

من جانبه قال نائب الرئيس الأول والمدير التجاري لدى “جنرال إلكتريك الرقمية” في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، علي صالح: “نتطلع قدماً نحو تحقيق إنجازات مميزة عبر الارتقاء بشراكتنا إلى مرحلة جديدة، حيث تلتزم كل من “جنرال إلكتريك الرقمية” و”العبيكان للحلول الرقمية” بدعم خطط التحول الرقمي في المنطقة. ونحن على ثقة بأن الجمع بين الخبرات الرقمية لـ “جنرال إلكتريك” والمعارف المتخصصة لمجموعة “العبيكان” سيساهم بدور جوهري في تمكيننا من تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والإنتاجية في القطاع”.

يذكر أن الإعلان عن الاتفاقية الجديدة يمثل امتداداً لإعلان “مجموعة العبيكان للاستثمار” و”جنرال إلكتريك” في مايو 2017 عن تعاونهما لتحويل اثنتين من منشآت “العبيكان” في المملكة العربية السعودية إلى مصانع ذكية. كما اتفق الطرفان أيضاً على دراسة إمكانية تطبيق حلول التحول الرقمي الذكي في منشآت المجموعة في كافة أرجاء المملكة وأوروبا وأفريقيا في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك ستكون “العبيكان للحلول الرقمية” الشريك الحصري لشركة “جنرال إلكتريك الرقمية” في قطاع الأغذية والمشروبات، لتقديم تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية للعملاء في المملكة العربية السعودية ومصر ودول الخليج.

وتقوم خطط التحول الرقمي الجاري تنفيذها حالياً على التطبيقات والحلول التي طورتها “جنرال إلكتريك الرقمية” بما في ذلك التوأم الرقمي (Digital Twin) التي تقدم نسخة رقمية عن الأصول المادية؛ وحلول إدارة أداء الأصول (APM)، التي تعزز ذكاء العمليات التشغيلية من خلال التحليل الاستباقي للبيانات ومراقبة أداء كافة الأصول؛ وServiceMax لإدارة الخدمات الميدانية باعتماد البرمجيات السحابية. ويجري تشغيل جميع هذه الحلول عبر منصة “بريديكس Presix” لتطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية التي طورتها شركة “جنرال إلكتريك”.

وأطلقت “جنرال إلكتريك” مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات الرقمية المبتكرة في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الشراكات الهامة. وتتمتع الشركة بحضور قوي في المملكة منذ أكثر من 80 عاماً ولديها اليوم ثلاثة مكاتب وسبع منشآت إضافة إلى أكبر فريق عمل للشركة في الشرق الأوسط يضم 2000 موظف في وحدات أعمال الطيران والحلول الرقمية والنفط والغاز والطاقة والنقل.