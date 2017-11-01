التعليم تقاضي على العلياني

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي اليوم، الشؤون القانونية بالوزارة، برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي على العلياني لادعائه بوجود توظيف وفساد بالوزارة.

وأكد المتحدث باسم التعليم، مبارك العصيمي، أن الوزير وجه الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوي قضائية ضد العلياني أمام لجنة الإعلام لاتهامه الوزارة بوجود عصابات “عصابات توظيف وفساد”.

يذكر أن الإعلامي العلياني شن هجوماً لاذعاً على وزارة التعليم عبر برنامجه “معالي المواطن” تعليقاً على حادثة المعلمة التي اكتشفت تعيينها قبل 17 قبل عاماً دون علمها، مدعياً وجود عصابات توظف الأشخاص وتقوم بأخذ رواتبهم.