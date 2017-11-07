دشّن، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، الموقع الإلكتروني لمركز زاد الحكمة للاستشارات التعليمية والتربوية.

واطلع الأمير سعود بن نايف، على برامج المركز، مشدداً على أهمية أن تعمل المراكز وفق أحدث وأفضل الممارسات العالمية والمحلية في مجال التنمية، وعلى المبادرات التي تتناسب مع احتياج المجتمع، بحيث تشمل البرامج والمبادرات الخاصة بالشباب والفتيات على تحصينهم من الأفكار المتطرفة والغلو، وتأهيل الأيتام والأرامل والمطلقات، وأن يكون للمرأة والأطفال نصيبٌ وافر من برامج المركز، متمنياً للمركز والقائمين عليه التوفيق والسداد.

من جهته، ثمن المشرف على المركز الدكتور أبو بشيت دعم واهتمام أمير المنطقة الشرقية بالمبادرات التنموية التي تخدم مجتمع المنطقة.