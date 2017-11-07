مقذوف حوثي يصيب 4 أشخاص في نجران

أصيب مواطن وطفلته ومقيمين، بمقذوفات حوثية عسكرية قادمة من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18/ 2/ 1439هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران، مما نتج عنه إصابة مواطن وطفلته ومقيمين اثنين من الجنسية الهندية، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.