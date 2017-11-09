إغلاق مجمع طبي في حائل

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلة في إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص مجمعا طبيا خاصا مخالفا يقع في أحد المحافظات جنوب مدينة حائل، وإيقافه عن ممارسة النشاط كإجراء احترازي.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة حائل لـ “الشرق” أن القرار يأتي بعد قيام لجنة التفتيش التابعة لإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة حائل بالشخوص إلى المجمع الطبي حيث تم تدوين عدد من المخالفات والملاحظات الطبية المخالفة لأنظمة ولوائح المنشآت الصحية الخاصة.

من جهته ذكر مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة حائل فهد بن مشعل الشمري؛ أن من أهم المخالفات الطبية التي اغلق المجمع الطبي بسببها: العمل بترخيص مبدئي – عدم وجود تراخيص مزاولة المهن للكوادر العاملة في المنشأة. مؤكدا أن إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة حائل، تعمل على تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من عمل المنشآت الصحية الخاصة حفظاً لسلامة وصحة المواطن.