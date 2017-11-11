واشنطن: لا مكان ولا دور لأي ميليشيات في لبنان

1040394.jpg
طباعة ٣ تعليقات

وكالاتالشرق

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة ترفض وجود أي مكان أو دور للميليشيات في لبنان.

وشدد بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على تصريح تيلرسون: “لا مكان أو دور مشروعا لأي ميليشيات أو عناصر مسلحة غير قوات الأمن الشرعية التابعة للدولة اللبنانية، والتي يجب الاعتراف بها باعتبارها السلطة الوحيدة للأمن في لبنان”.

الشرق  |  وكالات

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك