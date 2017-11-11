واشنطن: لا مكان ولا دور لأي ميليشيات في لبنان

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة ترفض وجود أي مكان أو دور للميليشيات في لبنان.
وشدد بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على تصريح تيلرسون: “لا مكان أو دور مشروعا لأي ميليشيات أو عناصر مسلحة غير قوات الأمن الشرعية التابعة للدولة اللبنانية، والتي يجب الاعتراف بها باعتبارها السلطة الوحيدة للأمن في لبنان”.
بدري
بعد ما عاثوا فساد
نعم تصريح معالي الوزير يتطابق مع اتفاق الطائف تماما …أما علاقات المملكه فإنها قديمه منذ عهد الملك عبد العزيز والرئيس شمعون …وهذا مبرر لتدخل كلا البلدين بسياسة بعضهما حيث أن الملك عبد العزيز المؤسس وموحد الوطن قد استعان بكبار موظفيه من لبنان ومنهم فؤاد حمزه ….ولا غرابة ان تكون لنا علاقة متميزه مع لبنان ولكن في ظل الظروف الطبيعيه وليس في ظل سيطرة إيران على لبنان وهذا منافي تماما لنص وروح اتفاق الطائف الذي تقول الماده الثانيه منه أن على الدولة اللبنانيه
” بسط سيادة الدوله على كل الأراضي اللبنانيه “….وهذا يعني عدم إعطاء ميزة حمل السلاح لأي فريق من مكونات الشعب اللبناني ؟!….وكذلك تنص الماده الأولى من اتفاق الطائف على إستقلال لبنان وعلى عروبته….
ومقابلة السيد الحريري مساء البارحه وضعت النقاط على الحروف ولكن المرجفون الخائفون يشككون حتى في حديثه الذي بثته قناة المستقبل حيا على الهواء وروجت لذلك التشكيك والارجاف قناة الجزيره ؟!!!!….
ولذلك فإن من حق السيد سعد الحريري الا يذهب وأن يتردد بالذهاب إلى لبنان …
وانا اضيف أيضا لابد من وجود ضمانات مثل زيارة وزير الخارجيه اللبناني ورئيس البرلمان السيد بر ي ويبقون ضيوفا في المملكه حتى عودة الحريري من لبنان بعد تقديمه للاستقالة …،لأنه من المحتمل أن يلقى القبض عليه بأي حجه بعد رفع…
يتبع2…..
لأنه من المحتمل أن يلقى القبض عليه بأي حجه بعد رفع الحصانه عنه وسجنه أو إبقاءه رئيسا صوريا كما كان يفعل الفرس مع بني العباس في عهد الدولة البويهيه يجعلون الخليفه يوقع كل مايريدوا رغما عنه؟!!!!….
لذا على فخامة رئيس الجمهوريه أن يرسل من يريد لأخذ الاستقاله الخطيه ويطبق نص الدستور اللبناني….. ولأن رائحة الخيانه تشتم من هذا الطلب وخصوصا وان إيران لها دور فعال في السياسة اللبنانيه مع الأسف وهذا يتعارض مع عروبة لبنان حسب اتفاق الطائف و حسب جغرافية لبنان وأهله ….. تحياتي .