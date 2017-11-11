واشنطن: لا مكان ولا دور لأي ميليشيات في لبنان

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة ترفض وجود أي مكان أو دور للميليشيات في لبنان.

وشدد بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على تصريح تيلرسون: “لا مكان أو دور مشروعا لأي ميليشيات أو عناصر مسلحة غير قوات الأمن الشرعية التابعة للدولة اللبنانية، والتي يجب الاعتراف بها باعتبارها السلطة الوحيدة للأمن في لبنان”.