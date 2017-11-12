‏‫كتلة المستقبل اللبنانية تدين حملات استهداف المملكة .. وتدخلات إيران

دانت كتلة المستقبل النيابية بلبنان كل الحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية وقيادتها معتبرة هذه الحملات ‏جزءًا من مخطط لتخريب الاستقرار الوطني وهي تشدد في هذا الشأن على العلاقات الأخوية مع المملكة وترفض المزايدة عليها وعلى الرئيس الحريري.

وأكدت الكتلة في اجتماع طارئ عقدته أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ‏رفضها القاطع للتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية الشقيقة وتعده عاملاً من عوامل تأجيج الفتن والصراعات والحروب في منطقتنا”.

وأدانت الكتلة الاعتداءات التي تستهدف المملكة من قِبل أدوات إيران في اليمن وغيرها داعية إلى كبح هذه الاعتداءات والتدخلات مطالبة بموقف عربي جامع من السياسات الإيرانية يحمّل إيران تبعات ومخاطر ما تقوم به.

‏وجدت الكتلة وقوفها وراء قيادة الرئيس سعد الحريري بقولها : “الكتلة تنتظر بفارغ الصبر عودته إلى لبنان لتحمّل مسؤولياته الوطنية في قيادة المرحلة القادمة وحماية الوطن من المخاطر” .