دانت كتلة المستقبل النيابية بلبنان كل الحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية وقيادتها معتبرة هذه الحملات جزءًا من مخطط لتخريب الاستقرار الوطني وهي تشدد في هذا الشأن على العلاقات الأخوية مع المملكة وترفض المزايدة عليها وعلى الرئيس الحريري.
وأكدت الكتلة في اجتماع طارئ عقدته أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة رفضها القاطع للتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية الشقيقة وتعده عاملاً من عوامل تأجيج الفتن والصراعات والحروب في منطقتنا”.
وأدانت الكتلة الاعتداءات التي تستهدف المملكة من قِبل أدوات إيران في اليمن وغيرها داعية إلى كبح هذه الاعتداءات والتدخلات مطالبة بموقف عربي جامع من السياسات الإيرانية يحمّل إيران تبعات ومخاطر ما تقوم به.
وجدت الكتلة وقوفها وراء قيادة الرئيس سعد الحريري بقولها : “الكتلة تنتظر بفارغ الصبر عودته إلى لبنان لتحمّل مسؤولياته الوطنية في قيادة المرحلة القادمة وحماية الوطن من المخاطر” .
كتلة المستقبل اللبنانية تدين حملات استهداف المملكة .. وتدخلات إيران
دانت كتلة المستقبل النيابية بلبنان كل الحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية وقيادتها معتبرة هذه الحملات جزءًا من مخطط لتخريب الاستقرار الوطني وهي تشدد في هذا الشأن على العلاقات الأخوية مع المملكة وترفض المزايدة عليها وعلى الرئيس الحريري.
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كتلة المستقبل اللبنانية تدين حملات استهداف المملكة .. وتدخلات إيران
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تقول أدوات إيران في لبنان وعلى رأسها رئيس حزب الله أن الاستقالة قدمت بوضع غير طبيعي …وكرر ذلك الرئيس اللبناني السيد ميشيل عون
“أن الاستقالة قدمت بوضع غير طبيعي من السعوديه ونريدها تقدم من لبنان “؟!!!…..
يافخامة الرئيس بسبب أن الوضع غير طبيعي في لبنان وبسبب سيطرة حزب الله على الدوله بقوة السلاح أصبح الوضع غير طبيعي ؟!…
مما اضطر السيد الحريري أن يقدم استقالته بوضع طبيعي من السعوديه ؟!…
هل تعرف يافخامة الرئيس …. لماذا تقديم الاستقاله من السعوديه؟…
لأن ذلك يعكس الوضع الطبيعي للسياسة اللبنانيه التي رعتها السعوديه بإتفاق الطائف بل وضمنت اتفاق الطائف الذي حتى الآن لم يطبق مع الأسف ؟!….
ولذا قام السيد الحريري بتوقيع استقالته من السعوديه راعية اتفاق الطائف؟ !!!….
ولذا أصبح قراره طبيعي بتوقيعها من السعوديه؟!!!….. طبقوا اتفاق الطائف ليصبح الوضع طبيعي ….وحينئذ سيأتي السيد الحريري رئيسا للبنان في اطار اتفاق الطائف الملزم قانونيا لجميع اللبنانيين وهذا ماسيقوله العالم لكم يافخامة الرئيس …..
و لانريد أحدا يتكلم عن الوضع في لبنان وخصوصا الذين جعلوه غير طبيعي ؟!
وإلى أن يصبح الوضع طبيعي ستكون الاستقالة أو الرئاسه طبيعيه في لبنان ويكون كل شيء طبيعي في لبنان …
وعليك ان تطمئن يافخامة الرئي….. أن السيد الحريري ليس محتجزا فلا تخف عليه بل هو مستجيرا ومستنجدا…
يتبع2….
وعليك ان تطمئن يافخامة الرئيس ….. أن السيد الحريري ليس محتجزا فلا تخف عليه بل هو مستجيرا ومستنجدا بمن رعى إتفاف الطائف …..
وثقة الحريري في محلها ولن تخذله السعوديه مطلقا يافخامة الرئيس …
وستقول لكم السعوديه اذا دولتم الموضوع ….” طبقوا اتفاق الطائف واجعلوا الوضع السياسي طبيعي في لبنان “؟!!!……
تحياتي وتمنياتي كمواطن خليجي واتمنى أن يكون الوضع طبيعي في لبنان وذلك بطرد إيران من لبنان وسحب السلاح من حزب الله ولا احد على رأسه ريشه لينفرد بحمل السلاح ويهدد به الآخرين ويجعل الوضع غير طبيعي في لبنان ؟!!!!،….