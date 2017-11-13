مقهى ريم إكسبريس يشارك في معرض البحرين

افتتحت رائدة الأعمال السعودية ريم نقشبندي مقهى ریم اكسبرس الذي يشتهر بتقديم القھوة العربیّة وتشكیلة المشروبات السّاخنة والباردة، إضافة إلى مجموعة متنوّعة من الحلویّات الشّرقیة، كمعمول التّمر واللقیمات والمراصیع الحلوة والكیك بنكھات مختلفة، بالإضافة إلى الصّاج والمراصیع المالحة، وذلك في منطقة العدلية في العاصمة البحرينية المنامة.

ويأتي ذلك الافتتاح في سعيٍ من ريم لتأصيل جزء من الثقافة السعودية في الخارج،

وقالت ريم: “إذا كنت ترغب في تناول حلويات شھیّة مع فنجانٍ من القھوة العربية اللذيذة أو الشّاي، فإننا ندعوك لزیارة “مقھى ریم اكسبرس” للقھوة والحلويات العربية بالمنامة، حيث تجد أشهى أنواع الحلويات المنزليّة، إضافةً إلى “القهوة العربيّة” بخلطة ريم الخاصّة. كما يمكنك الاستمتاع بشرب القهوة التركيّة المعدة على الرمل، وأنواع الشّاي الأحمر والكرك وشاي الزّنجبيل إلى جانب معمول التّمر المميّز والمهلبيّة، وإذا كنت ترغب في تجربة نكهةٍ مبتكرة، ننصحك بتذوّق المراصيع وكرات اللقيمات الهشة”.

ويشارك “مقهى ريم ” في فعاليات معرض البحرين لحقوق الامتياز والمطاعم 2017، والذي يقام في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات بفندق كراون بلازا في الفترة من ٨-٩ نوفمبر، والذي يوفر العديد من الفرص لرواد الاعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في عالم حقوق الامتياز التجارية وقطاع المطاعم.

جدير بالذكر أن مقهى ريم إكسبرس يعمل من الساعة 8:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً بالاضافة لخدمة التوصيل.